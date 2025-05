Autofahrerin in in Ober-Ramstadt begeht Fahrerflucht

Die Polizei sucht nach einer älteren Dame, die am Samstagmorgen in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) gegen 8.40 Uhr einen silbernen Kastenwagen gefahren haben soll.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 13:54 Uhr

Sie stehe im Verdacht, in einer Kurve auf der L3099 ihren Wagen auf der Gegenfahrbahn gesteuert zu haben, so dass ein entgegenkommender 17-jähriger Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin habe sich danach unerlaubterweise vom Unfallort entfernt, so die Polizei. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen.