Mann mit Glasflasche in Frankfurter Ausgehviertel verletzt - Festnahme

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 27-Jährigen festgenommen, der im Frankfurtert Stadtviertel Sachsenhausen zuvor einen anderen Mann mit einer Glasfalsche auf den Kopf geschlagen hatte.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 09:19 Uhr

Der 26-Jährigen erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Wie sich herausstellte, war der 27-jährige Schläger durch mehrere Staatsanwaltschaften zur Festnahme ausgeschrieben, so dass ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Gegen ihn wird nun zusätzlich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.