Automatensprenger in Haft - Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt

Niederländische Fahnder haben fünf Männer festgenommen, die im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen per Europäischem Haftbefehl gesucht wurden.

Die 22 bis 33 Jahre alten Beschuldigten sollen maßgeblich an Sprengungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen sein. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft und sollen laut Mitteilung vom Dienstag nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Ermittlungen wurden von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt begleitet. Die Sprengungen fanden in verschiedenen hessischen Regionen statt.