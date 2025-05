Sechs Wochen Urlaub für die Eintracht

Eintracht Frankfurt hat am Montag den diesjährigen Sommerfahrplan veröffentlicht. Nach zwei Testspielen gegen Amateur-Teams am Dienstag und am Mittwoch dürfen sich demnach alle Profis auf einen sechswöchigen Urlaub freuen. Der Startschuss in die Vorbereitung fällt am 7. Juli mit den obligatorischen Leistungstests, am 9. Juli steht das erste Training an. Die Nationalspieler steigen am 13. oder 14. Juli ein. Am 19. Juli steigt zudem das erste und einzige Testspiel auf heimischem Boden beim FSV Frankfurt. Drei Tage später geht es ab zum Trainingslager in die USA (22. Juli bis 3. August). Die Generalprobe wird auch in diesem Jahr ein "internationales Testspiel" sein (9. August), Gegner und Ort wurden noch nicht verraten.