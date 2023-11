Eine 74 Jahre alte Fußgängerin ist in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau am Freitagabend zu Fuß in entgegengesetzter Richtung in einem Kreisverkehr unterwegs. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.