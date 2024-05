Fahrgast in Bus niedergestochen

Ein betrunkener Mann hat am Donnerstag in Bad Schwalbach einen Fahrgast in einem Bus mit einem Messer angegriffen.

Der 65-Jährige geriet in Streit mit einem 24-Jährigen und ging dann mit einem Cutter-Messer auf ihn los. Worum es dabei ging, war zunächst unklar. Die Polizei nahm den Angreifer an einer Haltestelle mithilfe eines Tasers fest. Gegen den Wohnsitzlosen wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Er soll am Freitag vor einen Haftrichter kommen.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei meldete. In Lebensgefahr schwebe er nicht.