Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schwalbach ist es zum Schusswaffengebrauch gekommen.

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, war am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen. Nach ersten Ermittlungen wurde die Schusswaffe beim Eintreffen der Beamten gegen einen 37-Jährigen eingesetzt. "Die genauen Umstände bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch weiterer Ermittlungen", so die Beamten.

Der 37-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zum Sachverhalte machte die Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.