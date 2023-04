Drogerie-Dieb in Untersuchungshaft

Parfumartikel gestohlen Drogerie-Dieb in Untersuchungshaft

Die Polizei hat am Mittwoch in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) einen 23-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Ladendiebstähle in einer Drogerie begangen zu haben.

Angaben vom Freitag zufolge hatten die Beamten nach zwei Diebstählen hochwertiger Parfumartikel verdeckt ermittelt. Nach der Festnahme erließ ein Haftrichter U-Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.