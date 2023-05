Breitenbacher Seen in Bebra

Nach einer Vermisstensuche an den Breitenbacher Seen bei Bebra sind zwei Personen tot im Wasser aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Badeunfall aus.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.45 Uhr am Samstagnachmittag an den Breitenbacher Seen südlich von Bebra (Hersfeld-Rotenburg). Mehrere Stunden lang suchten Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG auch mit einem Hubschrauber nach den zwei Vermissten, bis sie die beiden Jugendlichen am Abend im Wasser fanden.

Wie die Polizei mitteilte, blieben Wiederbelebungsversuche vor Ort ohne Erfolg. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.