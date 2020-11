Zum Artikel Leere Praxen auf dem Land : Wie Youtube und Geld junge Ärzte nach Nordhessen locken sollen

Hausarzt auf dem Lande - was mal ein lukrativer Traumjob war, schreckt längst viele Nachwuchsmediziner ab. Trotz unzähliger Stellenausschreibungen stehen auch in Nordhessen viele Praxen leer. Also müssen neue Anwerbe-Methoden her. [mehr]