Mann bedroht Passanten in Königstein mit Messer

Klappmesser und Säge dabei Mann bedroht Passanten in Königstein mit Messer

Ein 22-Jähriger hat am Dienstag am Bahnhof in Königstein (Hochtaunus) Passanten und einen Busfahrer mit einem Messer bedroht.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war der Mann stark alkoholisiert und hatte ein Klappmesser sowie eine Säge dabei. Er wurde festgenommen und in eine Fachklinik gebracht.