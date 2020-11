Zum Artikel Experimente in den 1950er Jahren : Ein Nazi-Arzt und seine tödlichen Medikamentenversuche an Kindern

Der Arzt Werner Catel war in der NS-Zeit an der Ermordung behinderter Kinder beteiligt. Nach dem Krieg machte er Karriere in Hessen. Noch in den 1950er Jahren führte er im Taunus illegale Medikamententests an Kindern durch - mit tödlichen Folgen. [mehr]