In Frankfurt rivalisieren seit 2021 zwei kriminelle Banden, es kam bereits zu mehreren Auseinandersetzungen mit Verletzten. Jetzt wurde ein führendes Mitglied verhaftet. Der Mann soll auf ein fahrendes Auto geschossen haben.

Der 38-Jährige wurde am Donnerstagmorgen von Spezialkräften in einer Wohnung in Rüsselsheim festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Frankfurt am Freitag mitteilten. Komplexe und langwierige Ermittlungen einer Sonderkommission seien der Festnahme vorangegangen. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte ist den Angaben zufolge ein führendes Mitglied einer Frankfurter Großfamilie, die seit zwei Jahren öffentlich einen Konflikt mit einer rivalisierenden Gruppe austrägt. In dem Konflikt spiele er eine tragende Rolle. Konkret wird der 38-Jährige verdächtigt, im Mai im Stadtteil Niederrad aus einem Auto heraus auf ein anderes fahrendes Auto geschossen zu haben. Verletzt wurde damals niemand.

Zusammenhang mit Vorfall im Skyline Plaza

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stehen die Schüsse in Niederrad im Zusammenhang mit weiteren Delikten. So kam es im April auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums Skyline Plaza zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein 40-Jähriger wurde damals mit einem Messer schwer verletzt.

Auch den Überfall auf einen Kiosk in Frankfurt-Höchst am 28. April und ein Angriff auf einen weiteren Kiosk im Allerheiligenviertel, bei dem Anfang 2021 mehrere Personen mit Schüssen teils lebensbedrohlich verletzt wurden, ordnen die Ermittler dem Streit zwischen den Gruppen zu. Ebenso ein versuchtes Tötungsdelikt im Gallus im April 2021. Um die Fälle aufzuklären, wurde die "Sonderkommission 2804" eingerichtet.

Zwei weitere Männer vorläufig festgenommen

Am Donnerstag durchsuchten die Ermittler außerdem fünf weitere Objekte in Frankfurt. Auch ein 31- und ein 32-Jähriger wurden festgenommen, mangels Haftgründen kurz darauf aber wieder freigelassen.

Bereits Ende September war es der Soko gelungen, ein weiteres Mitglied der Großfamilie festzunehmen. Der 22-jährige Cousin des jetzt inhaftierten Mannes sei inzwischen in die Türkei ausgewiesen worden.