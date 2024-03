Zeugen beobachten, wie ein Mann in einer Frankfurter Gartenanlage die Beine einer scheinbar leblosen Frau mit einem Reinigungsgerät absprüht. Die alarmierte Polizei ist schnell vor Ort. Eine Leiche findet sie nicht, dennoch lohnt sich der Einsatz.

Aus einem Bauwagen hängende Beine haben am Sonntag in einer Kleingartenanlage in Frankfurt-Unterliederbach die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten ein Verbrechen befürchtet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Ihren Aussagen zufolge stand ein Mann neben der vermeintlich leblosen Person und besprühte sie mit einem Hochdruckreiniger. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie tatsächlich Hinweise auf eine Straftat - allerdings anderer Art als vermutet.

Keine Leiche, aber Drogen

Die beschriebenen Beine waren laut Mitteilung vom Montag lediglich die einer Sexpuppe, die "eindeutig auf die Beschreibung der Zeugen passte", so die Polizei. Die Polizisten entdeckten darüber hinaus aber auch verschiedene Drogen. Ein 39-Jähriger wurde festgenommen.

Bei einer eingehenden Durchsuchung des Bauwagens sowie der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler unter anderem Ecstasy, Crystal Meth, Crack, Haschisch und Amphetamine, außerdem eine scharfe Schusswaffe und Patronen. Der 39-Jährige muss sich laut Polizei nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.