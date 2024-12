Bensheim: Mängel an zehn von zwölf Bussen

Bei Verkehrskontrollen am zentralen Omnibusbahnhof in Bensheim (Bergstraße) hat die Verkehrsinspektion am Montag an zehn von zwölf ÖPNV-Bussen Mängel festgestellt.

Veröffentlicht am 17.12.24 um 13:28 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten zwei Fahrer ihre Fahrt beenden und ihre Busse in eine Werkstatt bringen. Bei dem Fahrer eines entsandten Ersatzbusses wurde festgestellt, dass seine Fahrerlaubnis nicht gültig war. Gegen ihn wird ermittelt.