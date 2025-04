Nach gut einem Jahr mit weniger Zügen im Nahverkehr am Untermain sollen vom 7. Juli an wieder mehr Bahnen fahren.

Alle Schichten in den Stellwerken zwischen Hanau und Aschaffenburg seien dann wieder vollständig besetzt, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Die von den Einschränkungen derzeit betroffenen Linien RE54/55, RB58 und RE87 verkehrten dann wieder planmäßig. Im Raum Hanau wird es allerdings weiter Einschränkungen geben - wahrscheinlich bis zum vierten Quartal. Laut Bahn sind Zugverkehrssteuerer in Stellwerken kurzfristig nur schwer ersetzbar.