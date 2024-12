Berauscht und ohne Führerschein - Autofahrer bei Pfungstadt gestoppt

Polizisten haben bei einer Kontrolle am Sonntagabend an der A67, in Höhe der L3097 bei Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg), einen Autofahrer gestoppt.

Nach Angaben der Beamten vom Montag stellte sich heraus, dass der Wagen gestohlen war. Außerdem habe der 39-Jährige Anzeichen von Drogen-Einfluss gezeigt. Einen gültigen Führerschein hat der Mann ebenfalls nicht.