Staatsanwaltschaft ermittelt wegen sexueller Belästigung an Landesfeuerwehrschule

Ein Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung an der Landesfeuerwehrschule beschäftigt die Staatsanwaltschaft Marburg. Sie ermittelt gegen einen 54-Jährigen.

Veröffentlicht am 03.04.25 um 13:32 Uhr

An der Marburger Außenstelle der Landesfeuerwehrschule soll laut hr-Informationen eine Minderjährige mutmaßlich sexuell belästigt worden sein. Der Vorfall soll sich während eines Ausbildungsseminars im März ereignet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Marburg dem hr bestätigte, führt sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen einen 54 Jahre alten Beschuldigten. Die Schule reagierte bis zum Mittag nicht auf eine schriftliche Anfrage des hr. Das hessische Innenministerium teilte mit, es befinde sich in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.

Schule ist zentrale Aus- und Fortbildungsstätte

Die Landesfeuerwehrschule hat ihren Hauptsitz in Kassel und ist nach eigenen Angaben die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für Brand- und Katastrophenschutz in Hessen. Sie untersteht dem Innenministerium. In Marburg ist die Ausbildungsstätte für Jugendfeuerwehren angesiedelt.

In den Nachwuchsabteilungen der hessischen Feuerwehr engagieren sich dem Innenministerium zufolge derzeit rund 26.000 Jugendliche in über 2.000 Nachwuchsabteilungen, außerdem fast 15.000 Kinder in den Kinderfeuerwehren.