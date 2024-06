Betrüger machen 25.000 Euro Beute in Lorsch

Kriminelle in Lorsch (Bergstraße) haben am Donnerstag mit der Schockanruf-Masche Beute gemacht.

Nach Polizeiangaben vom Freitag hatten die Telefonbetrüger einer Seniorin weisgemacht, dass einer Angehörigen eine Inhaftierung drohe. Zur Verhinderung der angeblichen Haft forderten die Kriminellen eine Kaution. Sie setzten die Frau so unter Druck, dass sie schließlich an ihrer Haustür Geld und Schmuck im Wert von rund 25.000 Euro an einen Abholer übergab.