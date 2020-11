Zum Artikel Autofahrer rast in Stauende : 25-Jährige stirbt nach Unfall auf A67 bei Lorsch

Einen Tag nach dem schweren Unfall auf der A67 ist eine 25 Jahre alte Unfallbeteiligte in der Klinik verstorben. Ein Autofahrer hatte am Samstag einen Rückstau auf der Autobahn zu spät bemerkt und war mit hoher Geschwindigkeit in die stehenden Fahrzeuge gerast. [mehr]