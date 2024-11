Betrüger-Paar in Frankfurt aufgeflogen

In einem Baumarkt hat ein Ladendetektiv ein mutmaßliches Betrüger-Paar beim Bezahlen an der Kasse entlarvt.

Veröffentlicht am 16.11.24 um 14:32 Uhr

Er sprach den Mann und die Frau am Freitagabend an, als er mitbekam, wie sie mehrere elektronische Zahlungsmittel ausprobierten, wie die Polizei mitteilte. Polizisten fanden bei der Frau mehrere EC-Karten, die nicht auf die beiden ausgestellt waren. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sie etliche weitere offenbar gestohlene Kreditkarten. Die Ermittlungen dauern an.