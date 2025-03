Falsche Polizisten haben in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) von einer 86 Jahre alten Frau mehrere tausend Euro Bargeld geraubt.

Die Betrüger behaupteten am Telefon, die Seniorin habe in einem Geschäft mit Falschgeld bezahlt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Um vermeintlich weitere "Blüten" sicherzustellen, nahmen sie vor Ort eine hohe vierstellige Summe von der Frau in Empfang. Mit dem Geld flüchteten sie.