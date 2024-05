Betrunkene Frauen prügeln sich in Löhnberg

Mehrere betrunkene Frauen haben sich auf einer Vatertagsveranstaltung in Löhnberg (Limburg-Weilburg) geprügelt.

Zunächst sollen am Donnerstagabend zwei Frauen in Streit geraten sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin soll eine weitere Frau handgreiflich geworden sein. Als die Polizei eintraf, musste sie die alkoholisierten Frauen vor weiteren Angriffen aufhalten. Drei Frauen wurden verletzt.