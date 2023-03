Mit zwei Promille ist ein Lkw-Fahrer auf einer Brücke der A60 bei Rüsselsheim von der Straße abgekommen. Die Bilanz des Unfalls: 150.000 Euro Schaden und eine 14-stündige Sperrung. Auch bei Wetzlar verursachte ein Lkw-Fahrer eine Vollsperrung.

In der Nacht auf Samstag hat ein Lkw-Fahrer eine Brücke am Rüsselsheimer Dreieck (Groß-Gerau) so stark beschädigt, dass sie zunächst gesperrt bleiben musste. Wie die Polizei mitteilte, kam der 32-Jährige in der Verbindung von der A60 auf die A67 Richtung Mönchhof-Dreieck von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanken der Brücke.

Der Sattelzug wurde stark beschädigt und blockierte die gesamte Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein erster Verdacht der Polizei bestätigte sich schnell: Der 32-Jährige hatte rund zwei Promille, wie ein Atemalkoholtest zeigte.

14 Stunden lang gesperrt

Die A60 in Fahrtrichtung Frankfurt wurde nach einer 14-stündigen Sperrung wieder freigegeben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit Hinblick auf den Berufsverkehr am Montag seien keine Probleme zu erwarten. Zunächst hatte es geheißen, dass die Sperrung wegen eines Verkehrsunfalls noch deutlich länger dauern sollte.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Vollsperrung auf A45

Auch auf der A45 bei Wetzlar ist in der Nacht auf Sonntag ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Im Baustellenbereich durchbrach der Sattelzug die Schutzplanke und stürzte auf die Seite, wie die Polizei berichtete.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Die Autobahn blieb zwischen Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz für rund sechs Stunden voll gesperrt.