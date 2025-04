Betrunkener randaliert in Supermarkt in Darmstadt

Ein betrunkener 55-Jähriger ist am Samstagabend nach Randalen in einem Supermarkt am Darmstädter Luisenplatz festgenommen worden.

Veröffentlicht am 20.04.25 um 12:35 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Laut einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag war der Mann durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten.