Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Steigende Preise - vor allem für Energie, Klagen der Unternehmen über den Standort Deutschland: Die wirtschaftliche Lage war noch vor knapp zwei Jahren bei der Hessen-Wahl das Top-Thema. Kein anderes nannten so viele Befragte als entscheidend für ihr Wahlverhalten. Das hat sich geändert.

Schon im vergangenen Frühjahr sagten die meisten Befragten: Asyl und Zuwanderung führen zu Problemen, deren Lösung am dringlichsten ist. Das finden nun mit 33 Prozent (+3) noch mehr. 25 Prozent sehen die wichtigste Aufgabe der Landespolitik auf dem Gebiet von Schule, Bildung und Ausbildung.

Dahinter folgen - bei sinkenden Werten - Fragen von Mobilität und Verkehr sowie des Umweltschutzes und Klimawandels. Auf Platz fünf kommt dann die Wirtschaft.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Und wer kann die Probleme am ehesten lösen? Hier bringen die Menschen der CDU derzeit mit Abstand am meisten Vertrauen entgegen. Grund zu ungeteilter Freude ist das für die Union aber nicht. Denn der Anteil derer, die sich von ihr viel erwarten, ist mit 29 Prozent nicht nur merklich geringer als das aktuelle Wählerpotential. Er ist gegenüber dem vorigen hr-Hessentrend auch deutlich gesunken (-4). Gebauso stark schrumpfte der ohnehin schon deutlich schwächere Wert des Koalitionspartners SPD in Sachen Kompetenz.

Dagegen hat die AfD, lange als reine Protestpartei charakterisiert, auf diesem Gebiet zugelegt. 14 Prozent erwarten von ihr inzwischen in Sachfragen am meisten. Bei der CDU sind es mehr als doppelt so viele. Aber der Zuwachs an Menschen, die der AfD hier vertrauen (+5), bringt sie auch hier auf Platz zwei der Parteien-Rangliste.

Außer ihr hat allein die Linke Menschen dazugewonnen, die ihr die meisten Fähigkeiten zur Beantwortung der wichtigen Fragen in Hessen zuschreiben. Ein weitere Gruppe wächst merklich an und hat bereits einen Anteil von 15 Prozent (+3). Es sind all diejenigen, die keiner Partei noch etwas zutrauen.

6. Mit öffentlicher Sicherheit zufrieden, mit Wohnungsmarkt nicht