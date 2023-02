Zwei Beamte in Wetzlar verletzt

Mann in Gewahrsam

Mann in Gewahrsam Zwei Beamte in Wetzlar verletzt

Nachdem ein Mann mit einem Messer am Samstagabend auf dem Sportplatz in Wetzlar-Hermannstein Menschen bedroht hat, ist er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Nach Angaben der Beamten vom Montag verhielt sich der alkoholisierte 33-Jährige der Polizei gegenüber auch aggressiv und schlug um sich. Zwei Beamte wurden verletzt.