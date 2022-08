Bettdecke gerät in Brand

Eine in Brand geratene Bettdecke hat in der Nacht zum Montag einen Polizeieinsatz in Viernheim (Bergstraße) ausgelöst.

Weil der Besitzer einer Pension Brandgeruch aus einem Zimmer wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Diese fanden dort einen 52-Jährigen vor, der unter einer stark qualmenden Decke schlief. Er kam mit dem Schrecken davon.