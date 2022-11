Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle in Dreieich

Ein bewaffneter Räuber hat in Dreieich (Offenbach) eine Tankstelle überfallen.

Dabei erbeutete er mehrere hundert Euro Bargeld, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Der etwa 25 Jahre alte Mann bedrohte demnach am späten Freitagabend die 54 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole. Nach dem Überfall flüchtete er unerkannt durch den Hinterausgang.