Bierkisten in Bischofsheim (Groß-Gerau) aus Lastwagen geklaut

Die Polizei fahndet nach Bierdieben.

Die Täter haben in der Nacht zum Donnerstag an einem Lastwagenanhänger die Plane aufgeschlitzt und etwa 20 Kisten Bier im Wert von 300 Euro gestohlen. Den Schaden an dem auf einem Gelände im Mittelgewann geparkten Lastwagen schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.