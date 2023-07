Biker in Frankfurt erschrickt wegen Rettungswagen und stürzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag an einer Kreuzung in Frankfurt gestürzt und verletzt worden.

Vermutlich habe ihn ein mit Sondersignalen fahrender Rettungswagen erschreckt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei ansprechbar gewesen und in eine Klinik gebracht worden. Über die Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher nichts sagen. Auch das Alter des Verletzten wurde nicht mitgeteilt. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist unbekannt.