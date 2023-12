Böller in Schul-Aula gezündet - mehrere Schüler in Ginsheim-Gustavsburg verletzt

Kurzmeldung Böller in Schul-Aula gezündet - mehrere Schüler in Ginsheim-Gustavsburg verletzt

Unbekannte haben am Montagvormittag in der Aula einer Gesamtschule in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) einen Böller gezündet.

13 Schülerinnen und Schüler klagten über Ohren- und Lungenschmerzen, einige wurden behandelt, wie die Polizei mitteilte. Alle konnten später wieder am Unterricht teilnehmen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.