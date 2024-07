Sprengung am Donnerstag Bombenfund nahe dem Niederwalddenkmal bei Rüdesheim

Erneut ist im Niederwald bei Rüdesheim eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag gesprengt werden. Der letzte Bombenfund in der Gegend ist erst gut eine Woche her.

Das Niederwalddenkmal oberhalb der Stadt Rüdesheim am Rhein Bild © hr/Rüdesheim Tourist AG

Im Niederwald bei Rüdesheim am Rhein ist am Mittwoch eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort liegt zwischen dem Stadtteil Aulhausen und der Bergstation der Seilbahn Assmannshausen. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst begutachtete den Blindgänger und entschied, dass die Bombe gesprengt werden müsse, da sie nicht sicher entschärft werden könne, wie die Feuerwehr im Rheingau-Taunus-Kreis mitteilte. Audiobeitrag Bild © hr/Rüdesheim Tourist AG | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Sprengung soll am Donnerstag gegen 14 Uhr erfolgen. Ab 8 Uhr morgens ist der Evakuierungsbereich gesperrt. Der Radius beträgt 1.000 Meter um den Fundort. Betroffen sind rund 650 Bewohnerinnen und Bewohner des Rüdesheimer Stadtteils Aulhausen. Eine Karte des betroffenen Gebiets hat der Rheingau-Taunus-Kreis online veröffentlicht. Wer seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann, soll sich am Bürgertelefon unter 06124 - 510 510 melden, teilte die Feuerwehr mit. Während der gesamten Evakuierung könnten sich Betroffene im Haus der Vereine in der Rheinallee 3 in Assmannshausen aufhalten. Niederwalddenkmal und Seilbahnen gesperrt Auch der Bereich rund um das Niederwalddenkmal wird gesperrt. Sowohl Denkmal als auch Wald können nicht besucht werden. Die Seilbahnen nach Rüdesheim und Assmannshausen nehmen erst nach der erfolgreichen Sprengung den Betrieb auf. Auch die L3034 wird in diesem Bereich gesperrt. Erst Anfang letzter Woche war eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe in einem felsigen Waldgebiet unterhalb des Jagdschlosses Niederwald entdeckt worden. Nachdem die geplante Entschärfung nicht klappte, wurde der Blindgänger tags darauf gesprengt. Dafür wurden die B42, die rechtsrheinische Bahnstrecke und der Rhein für den Schiffsverkehr vorübergehend gesperrt.