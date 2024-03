Wegen Problemen mit der Bordtoilette ist eine Maschine der United Airlines (UA) nach Frankfurt zurückgekehrt.

Der Flieger war dort zuvor mit Ziel San Francisco gestartet. Die Fluggesellschaft bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag die Rückkehr des Fluges UA59 am Karfreitag wegen eines Wartungsproblems in einer Toilette. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Zuvor hatte das Portal RTL online berichtet, der stinkende Inhalt des Tanks der Toilette sei hochgedrückt worden und in die Passagierkabine geflossen. Laut UA wurden die Passagiere in einem Frankfurter Hotel untergebracht und am nächsten Tag mit einer anderen Maschine nach San Francisco geflogen.