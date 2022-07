Bei einem Brand auf einer Freifläche in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) ist am Samstagmittag ein Sachschaden von rund 800 000 Euro entstanden. Dabei standen Boxen mit Plastikteilen eines Unternehmens in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Auch in Obertshausen (Offenbach) brannte es.