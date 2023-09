Beim Brand in einem Lagerraum eines Modegeschäfts im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach sind zwei Personen durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Mitarbeiter des Modegeschäfts hatten das Feuer am Donnerstag in einem Lagerraum des ersten Obergeschosses entdeckt. Sie sorgten dafür, dass die Kunden das Gebäude verließen, wie die Polzei berichtete. Zwei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt und kamen in eine Klinik.

Die Beamten gehen von einem hohen Sachschaden aus, da die Ware in den Lagerraum nicht mehr verkaufsfähig sei. Zudem sei durch Löschwasser ein Wasserschaden entstanden. Die Brandursache war noch unklar.