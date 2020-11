Zum Artikel Insolvenzverfahren kostet Jobs : Galeria Karstadt Kaufhof schließt vier Kaufhäuser in Hessen

Wegen finanzieller Schwierigkeiten macht das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof zwei Filialen in Frankfurt und jeweils eine in Sulzbach und in Fulda dicht. Betroffen sind hunderte Beschäftigte. [mehr]