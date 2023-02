Brand in Asylheim in Hattersheim - Mann in U-Haft

Ermittlungen Brand in Asylheim in Hattersheim - Mann in U-Haft

Ein 18-Jähriger sitzt nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus) in Untersuchungshaft.

Gegen den Bewohner werde wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Sein Motiv und weitere Hintergründe waren zunächst unbekannt. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Donnerstag Feuer in der Unterkunft gelegt zu haben. Rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude laut Polizei selbst und unverletzt verlassen können. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei mehreren Hunderttausend Euro.