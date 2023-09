Autowerkstatt in Flammen

Sechs Verletzte nach Brand in Kfz-Werkstatt in Maintal

Beim Brand in einer Autowerkstatt in Maintal sind sechs Menschen verletzt worden, mehrere Autos wurden zerstört. Zuerst hatte eine Hebebühne gebrannt, dann breitete sich das Feuer aus.

Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Maintal-Dörnigheim (Main-Kinzig) sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Die Männer - drei Werkstatt- und zwei Rettungsdienst-Mitarbeiter sowie ein Feuerwehrmann - zogen sich Rauchgasvergiftungen zu und mussten medizinisch behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Auto auf einer Hebebühne aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen. Mitarbeiter hätten zunächst vergeblich versucht, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen.

Mindestens acht verbrannte Fahrzeuge

Der Brand habe daraufhin nach und nach auf die ganze Werkstatt und das mehrgeschossige Gebäude übergegriffen, in dem sich die Werkstatt befindet. Mindestens acht Fahrzeuge im Innen- und Außenbereich der Werkstatt seien in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro. Eine angrenzende Unterkunft für Geflüchtete musste kurzzeitig vorsorglich geräumt werden. Bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte, war eine weithin sichtbare Rauchsäule entstanden.