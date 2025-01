Brand in Marburger Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Marburg ist am späten Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen.

Veröffentlicht am 24.01.25 um 16:58 Uhr









Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude verlassen, der 58-jährige Bewohner der Wohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich, die Wohnung ist unbewohnbar, teilte die Polizei mit.