Brand in Massagesalon in Schlüchtern

Bei einem Brand in einem Massagesalon in der Innenstadt in Schlüchtern (Main-Kinzig) ist am Donnerstagabend ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Freitag meldete, zog sich die 53 Jahre alte Inhaberin des Salons bei dem Versuch, ihr Geschäft zu retten, eine Rauchvergiftung zu. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt eines Geräts.