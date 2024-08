Brand in Mehrfamilienhaus in Witzenhausen

Fünf Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Witzenhausen (Werra-Meißner) am Mittwochabend verletzt worden.

Unter ihnen ist nach Polizeiangaben ein vierjähriger Junge. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung, ebenso wie drei Männer und eine Frau. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro.