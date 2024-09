Brand in Oberurseler Innenstadt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in Oberursel (Hochtaunus) haben drei Menschen in der Nacht zum Montag Rauchvergiftungen erlitten.

Feuerwehrleute im Einsatz in der Feldbergstraße in Oberursel. Bild © Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus

Wie die Polizei mitteilte, wird als Brandursache eine Kerze vermutet, die vor dem Zubettgehen von Bewohnern des Hauses nicht gelöscht wurde. Der Sachschaden beträgt rund 250.000 Euro. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar.