Feuer im Dachstuhl Brand in Einfamilienhaus in Roßdorf

Am Samstagabend hat es in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Roßdorf-Gundernhausen gebrannt.

Nach Polizeiangaben vom Montag konnte die Feuerwehr den Dachstuhlbrand löschen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache war noch unklar.