Video

zum Video 25 Jahre "Siedler von Catan"

Vor 25 Jahren entstand in einem Keller in Hessen das Brettspiel "Siedler von Catan". Entwickelt hat das Spiel Klaus Teuber aus Roßdorf. Heute ist es in der ganzen Welt bekannt und gehört zu den beliebtesten Brettspielen überhaupt. Dabei wollte es zuerst niemand haben. [Videoseite]