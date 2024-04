Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstag ein Feuer in einer Schule in Rüsselsheim ausgebrochen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstag ein Feuer in einer Schule in Rüsselsheim ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei entstand das Feuer in einer Teeküche eines Gymnasiums. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im "mittleren fünfstelligen" Bereich, wie die Polizei am Samstagnachmittag angab. Der Schulbetrieb nach den Osterferien sei durch den Brand nicht beeinträchtigt.