Ein 25-Jähriger ist in Frankfurt von zwei Unbekannten verprügelt und beraubt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, schlugen, traten und würgten ihn die Täter ohne Vorwarnung, auch, als er schon am Boden lag. Der Mann habe dabei "nicht unerhebliche Verletzungen" erlitten. Die Räuber entrissen ihm sein Smartphone und seine Bauchtasche und nahmen auch die von ihm getragenen Sportschuhe an sich. Dann flüchteten sie.