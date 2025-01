Ein Busfahrer ist auf der Mannheimer Straße in Lampertheim (Bergstraße) von seiner Spur abgekommen.

Laut Polizei fuhr er am Samstagnachmittag über die Gegenfahrbahn auf ein Privatgelände und kam dort zum Stehen. Passagiere waren demnach nicht an Bord. Der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum er von der Spur abgekommen ist, ist noch unklar.