Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf dem Weg zum Rosenmontagsumzug in Seligenstadt sind ein Kind und seine Mutter schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei prallte am Montag gegen 13 Uhr ein mit einer Frau und zwei kleinen Kindern besetztes Auto beim Abbiegen in den Bus, in dem 36 Menschen saßen. Dabei zogen sich die Frau und ein zweijähriges Kind schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in einer Klinik geflogen. Das zweite Kind in dem Auto ist vier Jahre alt und wurde leicht verletzt.

Kostümierte Musikgruppe

Der Bus transportierte eine Gruppe von kostümierten Menschen, die - ebenso wie die Mutter mit ihren Kindern - auf dem Weg zum Rosenmontagsumzug in Seligenstadt waren, wie die Polizei weiter berichtete. Offenbar handelte es sich um eine Musikgruppe - etliche Instrumente flogen bei dem Unfall durch den Bus. Mehrere Fastnachter wurden leicht verletzt. Weitere Details blieben zunächst unklar.

Die Landstraße 2310 zwischen Aschaffenburg und Seligenstadt blieb für Stunden gesperrt.