Cannabisplantage in Ronneburger Scheune entdeckt

Kurzmeldung Cannabisplantage in Ronneburger Scheune entdeckt

Die Polizei hat in einer Scheune in Ronneburg (Main-Kinzig) eine illegale Cannabisplantage entdeckt.

Die Beamten fanden am Donnerstag rund 150 Hanfpflanzen sowie Ausrüstung für den Anbau, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Für den Betrieb der Plantage soll Strom illegal abgezweigt worden sein. Ein 21-jähriger Verdächtiger kam in Untersuchungshaft.